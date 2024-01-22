Türkiye'den dünya rekoru: Dünyanın en uzun burunlu insanıyla tanışın!

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KOKU ALMA DUYUSUNUN FARKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR Özyürek, koku alma duyusunun diğer insanlardan farklı olduğunu belirtiyor ve şunları ekliyor: Ben 'burada bir koku var' diyorum, başkaları ise 'biz o kokuyu alamıyoruz' diyor. Ben de 'sen koklayamayabilirsin ama ben alabiliyorum' diyorum.

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İNSANLARIN TEPKİSİ NE OLUYOR? Küçükken akranları tarafından kaba yorumlara maruz kalan Özyürek, arkadaşlarının onu üzmek için ‘’koca burun’’ diye hitap ettiğini söylüyor. Ayrıca, sosyal bir ortama girdiğinde hemen dikkat çektiğini, herkesin ona bakıp incelediğini ekliyor. ''Bana baktıklarında ne düşündüklerini biliyorum'' diyen Özyürek, fiziğiyle barışık yaşamayı öğrendiğini ve şu anda burnundan memnun olduğunu aktarıyor.