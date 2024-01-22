Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Türkiye'den dünya rekoru: Dünyanın en uzun burunlu insanıyla tanışın!

        Türkiye'den dünya rekoru: Dünyanın en uzun burunlu insanıyla tanışın!

        Daha önce hiç dünyanın en uzun burunlu insanını merak etmiş miydiniz? Peki, bu rekoru kırmış insanın Türk olduğunu biliyor muydunuz? İşte, sizin için dünyanın en uzun burunlu insanına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Guinness Dünya Rekorları, dünyanın en çeşitli ve çoğunlukla kişisel başarıları içeren bir kitaptır ve dünyanın her yerindeki kayıtları doğrulayan resmi hakemleri vardır. Bu kitaba göre, dünyanın yaşayan en uzun burunlu insanı Türkiye'de bulunuyor. İşte, bu kişinin kim olduğu, burnunun uzunluğu ve güncel hali gibi ayrıntılar...

        2

        MEHMET ÖZYÜREK İLE TANIŞIN!

        17 Ekim 1949 doğumlu Mehmet Özyürek 20 yılı aşkın bir süredir, yaşayan en uzun burun rekorunu elinde tutuyordu. Burnunu, ilk kez 31 Ocak 2001'de Guinness Dünya Rekorları için ölçtüren Özyürek, 18 Mayıs 2023 yılında 73 yaşında vefat etti.

        3

        BURUN UZUNLUĞU NEDİR?

        Memleketi Artvin'de gerçekleştirilen ölçüm, burun köprüsünden ucuna kadar 8,8 santimetre uzunluğundaydı. Özyürek’in burnu, 2010 ve 2021 yıllarında tekrar ölçüldü ve yapılan ölçümlerde, burnunun hiç büyümediğini, hâlâ aynı uzunlukta olduğu görüldü. Bu noktada, yaşlandıkça burnun ve kulakların büyümeye devam ettiği yönündeki yaygın efsanenin çürütüldüğü düşünülüyor.

        4

        KOKU ALMA DUYUSUNUN FARKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

        Özyürek, koku alma duyusunun diğer insanlardan farklı olduğunu belirtiyor ve şunları ekliyor: Ben 'burada bir koku var' diyorum, başkaları ise 'biz o kokuyu alamıyoruz' diyor. Ben de 'sen koklayamayabilirsin ama ben alabiliyorum' diyorum.

        5

        İNSANLARIN TEPKİSİ NE OLUYOR?

        Küçükken akranları tarafından kaba yorumlara maruz kalan Özyürek, arkadaşlarının onu üzmek için ‘’koca burun’’ diye hitap ettiğini söylüyor. Ayrıca, sosyal bir ortama girdiğinde hemen dikkat çektiğini, herkesin ona bakıp incelediğini ekliyor. ''Bana baktıklarında ne düşündüklerini biliyorum'' diyen Özyürek, fiziğiyle barışık yaşamayı öğrendiğini ve şu anda burnundan memnun olduğunu aktarıyor.

        6

        BURNUNA DAİR DİĞER DETAYLAR

        2010 yılında İtalyan televizyon programı Lo Show Dei Record'a katıldığında kalabalığa burun deliğini kullanarak bir balonu nasıl şişirebileceğini gösterdi. Ayrıca, eve girdiğinde hangi yemeğin piştiğini hemen anlayabildiğini de söylüyor.

        7

        DAHA UZUN BİR BURUN VAR MIYDI?

        Bu rekorlar yaşayan insanların burunlarına göre ölçülüyor yani kişi öldüğünde geçerliliği kalmıyor. Guinness Rekorlar kitabına göre şimdiye kadarki en uzun burnun, 1770'li yıllarda İngiltere'de yaşayan Thomas Wedders'e ait olduğu biliniyor. Gezici bir sirk üyesi olan Wedders'ın 19 santimetre uzunluğunda bir burnu olduğunu belirten tarihi kayıtlar var. Ancak, sirk gösterilerinin ölçülerini abartmak yaygın bir uygulama olduğundan organizatörlerin Thomas'ın burnunun uzunluğunu abarttıkları düşünülüyor.

        8

        ŞİMDİ NE OLACAK?

        Dünyanın yaşayan en uzun burunlu insanı öldüğü için şu anda bilinen yeni bir rekor bulunmuyor bu yüzden Özyürek'in rekoru hala geçerli ancak artık dünyanın yaşayan en uzun burunlu erkek rekoru yerine dünyanın en uzun burunlu erkek rekoruna sahip olacak.

        Kaynak: Guinness World Records

        Fotoğraf kaynakları: YouTube, Guinness World Records

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!