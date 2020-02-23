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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını sebebiyle İran'dan Türkiye'ye yolcu, araç ve eşya alımının durdurulduğunu b,ldrdi. Türkiye'den İran'a ihracatın ise kontrollü olarak devam ettiğini açıkladı.

— Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 23, 2020

Bakan Pekcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgını nedeniyle İran’a açılan kapılarımızda İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye’den ihracat ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir."

'GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI'

"İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır."