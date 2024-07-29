Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı için nefesler tutuldu. Oynadığı ilk maçta müthiş bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Peki, "Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat 2. maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...