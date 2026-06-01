        Türkiye Dünya Kupası maç takvimi 2026 | Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Paraguay ve Avustralya maçları hangi kanalda?

        Türkiye Dünya Kupası maç takvimi 2026: Türkiye, ABD, Paraguay ve Avustralya maçları ne zaman?

        A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. Ay yıldızlılar Dünya Kupası kapsamında D Grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda Türkiye oynayacağı ABD, Paraguay ve Avustralya maçlarının tarihi futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Türkiye, ABD, Paraguay ve Avustralya maçları ne zaman? İşte 2026 Dünya Kupası Türkiye maç takvimi ile milli takımın maç programı, tarihleri...

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 22:07
        2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı, yaz döneminde birbirinden güçlü rakiplere karşı sahaya çıkacak. Dünya Kupasında D Grubu kapsamında ABD, Paraguay ve Avustralya ile maçlarında karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Paraguay ve Avustralya maçları hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte Dünya Kupası maç takvimi ile milli maç tarihleri...

        TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ AÇIKLANDI

        2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın turnuvaya hazırlık kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.

        Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

        Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.

        TÜRKİYE- AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye- Avustralya maçı 14 Haziran Pazar sabahı TSİ 07:00'de oynanacak.

        DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

        14 Haziran Pazar 07:00 Türkiye - Avustralya

        20 Haziran Cumartesi 06:00 Türkiye - Paraguay

        26 Haziran Cuma 05:00 Türkiye - ABD

        DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

        2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşacak. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonla birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülke aynı anda turnuvayı birlikte düzenleme görevini üstlenmiş olacak.

        DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

        Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.

        Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)

