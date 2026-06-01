Türkiye Dünya Kupası maç takvimi 2026: Türkiye, ABD, Paraguay ve Avustralya maçları ne zaman?
A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. Ay yıldızlılar Dünya Kupası kapsamında D Grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda Türkiye oynayacağı ABD, Paraguay ve Avustralya maçlarının tarihi futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Türkiye, ABD, Paraguay ve Avustralya maçları ne zaman? İşte 2026 Dünya Kupası Türkiye maç takvimi ile milli takımın maç programı, tarihleri...
TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ AÇIKLANDI
2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın turnuvaya hazırlık kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.
Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.
TÜRKİYE- AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye- Avustralya maçı 14 Haziran Pazar sabahı TSİ 07:00'de oynanacak.
DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI
14 Haziran Pazar 07:00 Türkiye - Avustralya
20 Haziran Cumartesi 06:00 Türkiye - Paraguay
26 Haziran Cuma 05:00 Türkiye - ABD
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşacak. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonla birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülke aynı anda turnuvayı birlikte düzenleme görevini üstlenmiş olacak.
Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.
Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)