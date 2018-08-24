- "5G bambaşka bir bilişim ekonomisi yaratacak"

Çin'in telekomünikasyon şirketi ZTE'nin Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Li Ming, Türkiye'nin, ekonomik merkez ve dinamik oluşu ile genç nüfusu dolayısıyla yatırım yapılması gereken bir ülke olduğunu belirterek, "Hızla büyüyen bir yapıya sahip Türkiye'nin ekonomik patlama yapması için özellikle ulaştırma, kamu hizmetleri, telekomünikasyon alanlarında altyapısını geliştirmesi gerekir." dedi.

Li, "CEO Söyleşileri" kapsamında, AA muhabirine, Türkiye ve ekonomisi ile ZTE'nin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye toplumunu, kültürü dolayısıyla "kalbi açık bir toplum" olarak tanımlayan Li, Türklerin, kendilerine tahmin ettiklerinden daha cana yakın davrandığını söyledi. Li, Türkiye'nin coğrafi konumuna işaret ederek, bundan hem görsel hem de jeopolitik olarak etkilendiklerini, batı ve doğu arasında köprü olma özelliğinin kültürel olarak işlendiğini ifade etti.

ZTE'nin global ve halka açık bir şirket olduğunu dile getiren Li, geçen sene Türkiye'nin en büyük bilgi teknolojileri şirketlerinden Netaş'ın bir kısım hissesini satın aldıklarını anımsattı. Li, "Lokal olarak Türkiye'yi güçlendirme görevlerini yerine getiriyoruz. Teknoloji ve servis hizmetlerinin verilmesi bakımından yatırımlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Li, Türkiye'de bulundukları süre içinde bürokrasinin işleyişiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarına işaret ederek, devlet tarafından belirlenen kanuni şartları yerine getirmekte sorunlarının olmadığını, mevzuata uyum sağladıklarını ve gayet iyi ilerlediklerini kaydetti.

Türkiye'de, aralarında Türklerin de bulunduğu 80 kişilik iyi bir pazarlama grubunun bulunduğunu, bu grubun telekom altyapı hizmetleri verdiğini anlatan Li, söz konusu hizmetin yanı sıra mühendislik açısından birçok firmayla çalıştıklarını, özellikle lokalizasyon konusunda adım adım ilerlediklerini aktardı.

- "Alternatif enerji kaynaklarına geçilmeli"

Doğu ile batı arasında köprü konumundaki Türkiye'nin, özellikle Ortadoğu ve Avrupa açısından ekonomik olarak merkez konumda bulunduğunu dile getiren Li, genç nüfusunun da bilişim teknolojileri kullanımının çok yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'deki dinamik ortamın, endüstri açısından çok önemli olduğuna işaret eden Li, "Türkiye ekonomik merkez ve dinamik oluşu, genç nüfusu dolayısıyla yatırım yapılması gereken bir bölge olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Türkiye'nin altyapı ve doğal kaynaklar açısından bazı eksiklikleri bulunduğunu dile getiren Li, hızla büyüyen bir yapıya sahip Türkiye'nin, ekonomik patlama yapması için özellikle ulaştırma, kamu hizmetleri, telekomünikasyon alanlarında altyapısını geliştirmesini önerdi.

Doğal kaynaklar konusunda zafiyetlere karşı alternatif enerji kaynaklarına geçilmesinde fayda olduğunu vurgulayan Li, özellikle şehirlerarası trafik konusunda yapılabilecek çalışmalar olduğunu belirtti.

Li, ülke için avantajlı bir sektör olan turizme de yatırım yapılmasının gelişime katkı sağlayacağını bildirdi.

- "Türkiye'nin bilişim teknolojileri altyapısı çok iyi"

Li, ülkede bilişim teknolojileri altyapısının çok iyi durumda olduğunu belirterek, merkez konumda olması dolaysıyla bilişim konusunda Türkiye'nin önemli bir ülke haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de bilişim konusunda rekabet olduğunu ve bu durumun bazı zorluklar yarattığına dikkati çeken Li, insanların bilişimle ilgili isteklerinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

- "5G bambaşka bir bilişim ekonomisi yaratacak"

Dünyada yavaş yavaş kullanılmaya başlayan 5G teknolojisinin, bambaşka bir bilişim ekonomisi yaratacağını anlatan Li, nesnelerin internetinin artmasıyla iletişimde kullanılan her aracın ve kişinin 5G ile networkun içine dahil olacağına dikkati çekti.

Li, Türkiye'nin yenilikçi üreticiler için yeterince büyük bir ülke olduğunu ifade ederek, "Üretici olarak büyük bir şirket olan ZTE de sektörde görevlerini yerine getirmede geride kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yatırımcı yerel toplumun bir parçası olmalı"

Her yatırımcının, yatırım yapacağı ülkede ilk dikkat etmesi gereken kuralın "kanun ve regülasyon" olduğunu belirten Li, yatırım yapılan yerel toplumun da bir parçası olunması gerektiğini vurguladı.

Yatırım yapılacak ülkeye uzun vadeli bakış açısıyla yaklaşılması önerisinde bulunan Li, "Kısa vadeli hedeflerle sonuca ulaşmak kolay değildir. Biz ZTE olarak bu durumu 'pazara girme' olarak görmeyiz, oradaki insanların bir parçası oluruz." ifadelerini kullandı.

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