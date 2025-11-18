Türkiye, eskrimde üç madalya kazandı!

Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam üç madalyaya uzandı.

Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen eskrim müsabakalarında erkekler flörede Kıvanç Kırtay ve kadınlar epede Aleyna Ertürk, altın madalya kazandı.

Kadınlar epede mücadele eden Ceren Cebe ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, eskrim branşında dünkü müsabakalarda da Nisanur Erbil ile altın madalya elde etmişti.