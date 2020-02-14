Türkiye Finans Bankasının çalışma saatleri ve hafta sonu hizmet verip vermediği, bu bankada işlem yapmak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediyor

TÜRKİYE FİNANS MESAİ SAATLERİ 2020

Türkiye Finans şubelerinde mesai sabah 09.00'da başlar, öğle saat 12.30-13.30 arasında bir saatlik mola verilir. Banka, kapanış saati olan 17.00'ye kadar müşterilerine hizmet vermeye devam eder.

Türkiye Finans; hafta sonları, bayram tatillerinde ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

TÜRKİYE FİNANS ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Finans merkez binası, Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde yer almaktadır. Türkiye Finans merkez şubesine 0216 676 20 00 numaralı telefon ve 0216 676 29 05​ numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.

Türkiye Finans müşteri hizmetlerine ise 0850 222 22 44 numaralı telefonu arayarak erişebilirsiniz.