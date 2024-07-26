Türkiye, gayrimenkulde ilk kez açık verebilir

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, yabancıların Türkiye'deki konut yatırımlarının son 2 yıldır gerilemeye devam ettiğini söyledi. Buna rağmen Türkiye'de yaşayan Türklerin yurt dışında yaptığı konut yatırımında rekorların kırıldığını dile getiren Tekçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılında Türklerin yurt dışındaki konut yatırımının 2023'e göre yaklaşık yüzde 50 artışla 3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu tüm zamanların en yüksek rakamı olacak. Ayrıca birçok yabancı ülkede de Türkiye’deki gibi tapu değeri gerçekleşen satış bedelinin altında gösteriliyor. Bu bakış ile Türklerin yurtdışı yatırımlarının belki de 4 milyar doları aşacağını söyleyebiliriz. Aynı dönemde yabancıların ülkemizden aldıkları konutlar için ödedikleri tutarın da 2-2,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece tarihte ilk kez Türklerin yurt dışındaki yatırımları ülkemize bu alanda gelen yatırım tutarını aşmış olacak."