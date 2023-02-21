İHA

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası bölgede yer alan spor kulüplerinin akıbetleri de belli olmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda aldığı karar ile depremden etkilenen 11 ildeki takımların ligden çekilme usulünü belirledi.

Buna göre; takımların ligden çekilmeleri halinde, tüm hakları saklı kalmak üzere bir sonraki sezon lige devam edebilmelerine ve bu amaçla kulüplere 1 Mart 2023 tarihine kadar başvuru süresi verilmesi kararlaştırıldı. Yönetim kurulu ayrıca, liglerden çekilen takımların sporcu ve antrenörlerinin başka bir spor kulübüne başvuruları halinde, 15 Mart 2023 tarihine kadar geçici transfer hakkı verilmesine karar verdi.