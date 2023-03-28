Türkiye Hırvatistan maçı için geri sayım başladı. Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile aynı grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 2. maçında güçlü Balkan ekibi Hırvatistan karşısında 3 puan arıyor. İşte, zorlu karşılaşmanın günü, saati ve oynanacağı ilimiz ile ilgili bilgiler...