A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, Norveç ve Letonya’yla oynayacağı karşılaşmaların 28 kişilik aday kadrosu belli. Peki Milli takım kadrosunda kimler var? Türkiye Hollanda maçı ne zaman, hangi gün?

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Aday kadroya en çok 5 futbolcu ile Fenerbahçe'den çağrıldı. Lille'den 3, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Sassuolo'dan 2'şer futbolcu kadroya alındı.

A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Ay-yıldızlılar, ilk idmanını 22 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Riva'da yapacak.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de İstanbul'da Hollanda ile karşılaşacak, 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de ise İspanya'da Norveç'e karşı mücadele verecek. Milliler, 30 Mart Salı günü saat 21.45'te ise İstanbul'da Letonya ile oynayacak.