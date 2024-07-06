Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye Hollanda maçı saat kaçta? 2024 EURO UEFO Avrupa Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

        Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Türkiye - Hollanda muhtemel 11

        EURO 2024 Avrupa Şampiyonası soluk soluğa devam ediyor. Türkiye çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında galibiyet alırsa yarı finale çıkmaya hak kazanacak. Peki, Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel 11'i nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tüm dünyayı saran EURO UEFA Avrupa Şampiyonası heyecanı sürüyor. Son olarak Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takım şimdi hedefini Hollanda'ya çevirdi. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak ve hangi kanalda olacak? İşte, detaylar...

        2

        TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE'NIN MUHTEMEL 11

        İşte Montella'nın muhtemel 11'i

        Mert Günok

        Ferdi Kadıoğlu

        Abdülkerim Bardakcı

        Samet Akaydin

        Mert Müldür

        Kaan Ayhan

        Salih Özcan

        Hakan Çalhanoğlu

        Arda Güler

        Kenan Yıldız

        Barış Alper Yılmaz

        5

        KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", elemelerde B Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Almanya bileti aldı.

        Grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Hollanda, 18 puan topladı.

        İki mağlubiyetini de Fransa karşısında alan "Portakallar", 17 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.

        6

        ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

        Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.

        "Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.

        Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.

        Gakpo ve Weghorst, elemelerde kaydettiği üçer golle "Portakallar"ın EURO 2024 bileti almasında önemli rol oynadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Melih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Melih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Tarih yazalım!
        Tarih yazalım!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'