Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

Türkiye ihracatını en çok Orta Amerika ve Afrika'ya artırdı

Türkiye'nin 2019'da Orta Amerika ve Karayipler'e ihracatı yüzde 10,3, Afrika'ya ise yüzde 9,9 artış gösterdi. İhracattan AB ülkelerinin aldığı pay 2018'de yüzde 50 seviyesindeyken, geçen yıl yüzde 48,5'e düştü

Türkiye ihracatı
AA

Türkiye'nin geçen yıl Orta Amerika ve Karayipler'e ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artışla 1,6 milyar dolara, Afrika'ya ihracatı da yüzde 9,9 yükselişle 15,9 milyar dolara çıktı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) kapsamında ihracat, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artışla 172,15 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin 2019'da ihracatını oran bazında en fazla artırdığı bölge Orta Amerika ve Karayipler oldu. Bu ülke grubuna yapılan ihracat geçen yıl 2018'e göre yüzde 10,3 artarak 1,6 milyar doları aştı.

İhracat artışında bu ülke grubunu Afrika izledi. Dünyada hızla büyüyen bölgelerin başında yer alan Afrika kıtası yeni bir ihracat rotası haline gelirken, son yıllarda bölgeyle siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren Türkiye'nin, yatırımlarının yanı sıra ihracatı da artış gösterdi.

Geçen yıl Afrika ülkelerine yapılan ihracat yüzde 9,9 yükselerek 15,9 milyar dolara yaklaştı. 2018'de toplam ihracatın yüzde 8,6'sı Afrika ülkelerine yapılırken, geçen yıl bu oran 9,3 oldu.

Değer bazında en çok ihracat yapılan ikinci ülke grubu olan Yakın ve Orta Doğu'ya da dış satım, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 8,3 arttı. Bu dönemde bölgeye yaklaşık 32 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin toplam ihracattan aldığı payın yüzde 18,6'ya yükselmesi dikkati çekti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışındaki Avrupa ülkelerine ise geçen yıl 2018'e göre yüzde 6,6 artışla 12,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde Yakın ve Orta Doğu ülkeleri dışındaki Asya ülkelerine yapılan ihracat da yüzde 1,4 yükselerek 12,5 milyar dolara çıktı.

AB'YE İHRACAT DÜŞTÜ

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke grubu olan 28 AB ülkesine ihracat ise geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 0,9 azalarak 83,2 milyar dolar oldu. AB ülkelerinin toplam ihracattan aldığı pay ise 2018'de yüzde 50 seviyesindeyken, geçen yıl yüzde 48,5'e geriledi. 31 Ocak 2020 itibarıyla Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması dolayısıyla bu oranın daha da düşebileceği tahmin ediliyor.

AB ülkelerinin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda ile Güney ve Kuzey Amerika'ya ihracatta düşüş olduğu görüldü.

Geçen yıl Güney Amerika'ya yapılan ihracat yüzde 0,8 düşüşle 1,75 milyar dolara, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yüzde 6,4 azalışla 753 milyon dolara ve Kuzey Amerika'ya yüzde 6,5 gerileyerek 9 milyar dolara indi.

TÜİK verilerine göre ÖTS kapsamında ülke gruplarına göre ihracat rakamları (bin dolar) şöyle:

Ülke grupları20182019Değişim
Orta Amerika ve Karayipler1.473.2741.625.65910,3
Afrika14.451.03415.885.6259,9
Yakın ve Ortadoğu29.456.78631.903.5428,3
Diğer Avrupa11.700.21212.468.1856,6
Diğer Asya12.351.34912.520.0311,4
Güney Amerika1.771.9801.757.383-0,8
Avrupa Birliği (AB-28)83.954.00083.205.175-0,9
Avustralya ve Yeni Zelanda804.824753.267-6,4
Kuzey Amerika9.576.3398.958.622-6,5

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma göstergeleri
İŞ-YAŞAMYöneticilik pozisyonundaki kadınların oranı arttı
British Airways uçağı Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçti
İŞ-YAŞAMTicari uçuşlar için yeni bir rekor
Son dakika...TCDD'den Marmaray'a zam
İŞ-YAŞAMTCDD'den Marmaray geçişlerine zam
Son dakika! Kasım ayı işsizlik verileri açıklandı
İŞ-YAŞAMİşsiz sayısı 327 bin yükseldi
İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi ocakta 51,1'e yükseldi
İŞ-YAŞAMİSO Türkiye İhracat İklimi endeksi ocakta yükseldi
Güldal’dan üreticiye müjde: Alım fiyatlarını bu yıl da hasat öncesi açıklayacağız
İŞ-YAŞAMTMO'dan ürün alım fiyatı açıklaması
Koronavirüse rağmen bazı Çinliler işbaşı yaptı
İŞ-YAŞAMKoronavirüse rağmen işbaşı yaptılar
Küresel piyasalar yeni haftada Powell'ın açıklamalarına odaklandı
İŞ-YAŞAMKüresel piyasalar Powell'ın açıklamalarına odaklandı
Aralıkta 788 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
İŞ-YAŞAMAralıkta 788 yatırım teşvik belgesi verildi
TAV'ın kârı 2019'da yüzde 46 yükseldi
İŞ-YAŞAMKârı yüzde 46 yükseldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X