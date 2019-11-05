Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Soçi Mutabakatı kapsamında Suriye’de ikinci ortak devriye bugün Ayn el Arab’da (Kobani) başladı.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrası Ankara ve Moskova Soçi Mutabakatı'nı imzalamıştı.
Mutabakat çerçevesinde Rusya ile Türkiye'nin bölgede ortak devriyeler gerçekleştirilmesine karar verilmişti.
Devriyelerin ilki geçtiğimiz cuma günü yapılmıştı.
4 Türk ve 4 Rus zırhlı aracı ile gerçekleştirilen devriyeye, havadan da insansız hava aracı ile destek verilmişti. İki taraftan 24’er askerin katıldığı devriyede 110 kilometre yol kat edilmişti.
YORUMLAR