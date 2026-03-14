Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.092,93 %-1,45
        DOLAR 44,1951 %0,12
        EURO 50,4914 %-0,74
        GRAM ALTIN 7.136,03 %-0,98
        FAİZ 39,82 %1,35
        GÜMÜŞ GRAM 114,59 %-3,69
        BITCOIN 70.776,00 %-0,81
        GBP/TRY 58,5116 %-0,79
        EUR/USD 1,1417 %-0,83
        BRENT 103,14 %2,67
        ÇEYREK ALTIN 11.667,40 %-0,98
        Türkiye İş Bankası'nda üst düzey atama - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye İş Bankası'nda üst düzey atama

        Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu, Ünal Tolga Esgin'i Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 15:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Bankası'nda üst düzey atama

        Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Ünal Tolga Esgin'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanması kararlaştırıldı.

        Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Esgin, 1998'de Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş olarak göreve başladı.

        Esgin, 2007-2010 yıllarında sırasıyla İstanbul I. Bölge Müdürlüğü, Şube Operasyonları Bölümü ve Bireysel Bankacılık Satış Bölümlerinde Müdür Yardımcısı olarak, 2010'dan sonra ise Birim Müdürü olarak görev yaptı.

        İş Bankasının 2013'te Almanya'daki iştiraki İşbank AG'de görevlendirilen ve burada çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2018'de İşbank AG Genel Müdürü olan Esgin, 2024'ten itibaren bankanın Afet ve Olağanüstü Durum Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

