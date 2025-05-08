Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Müzeler Haftası’nda ücretsiz

Her yıl mayıs ayında kutlanan Uluslararası Müzeler Haftası, sanatın daha geniş kitlelerle buluşması, kültürel mirasın bilinirliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması için önemli bir fırsat sunuyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, bu özel hafta kapsamında hazırladığı etkinlik programı ile sanatseverleri BlackBox’ta ağırlıyor.

MÜZE ZİYARETİ VE BLACKBOX ETKİNLİKLERİNE KATILIM HAFTA BOYUNCA ÜCRETSİZ

Müzeler Haftası’na özel olarak, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 17-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İş Bankası’nın zengin koleksiyonundaki seçili eserlerden yola çıkan uzman akademisyenlerin seminerleri ile birlikte BlackBox’ın sevilen etkinliklerinden “Arka Kapak” ve “Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz”a da katılım ücretsiz. Etkinliklere rezervasyonunuzu Biletix üzerinden yaptırabilirsiniz.

REKLAM

“BANKADAN MÜZEYE: FÜREYA’NIN PANOLARININ HİKÂYESİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünden Prof. Dr. Y. Selçuk Şener’in “Bankadan Müzeye: Füreya’nın Panolarının Hikâyesi” başlıklı konuşması, Türkiye’de çağdaş seramik çalışmalarına öncülük eden Füreya Koral’ın eserlerini ele alacak. Yakın zamana kadar Türkiye İş Bankası’nın Ayaspaşa Şubesi’nin duvarlarını süsleyen ve 2024’te Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı koleksiyonunda sergilenmeye başlayan sırlı ve cam kabaralı 100 parçadan oluşan seramik pano, konuşmanın odak noktasını oluşturacak. 18 Mayıs Pazar günü 14.00’te başlayacak etkinlikte Prof. Dr. Şener, bu önemli eserin restorasyon sürecinin ayrıntılarını katılımcılarla paylaşacak.