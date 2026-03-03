Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin sanat tarihi alanındaki öğrenim programlarından Kış Konferansları altı hafta süren oturumların ardından tamamlandı. Katılımcılar, Selçuklu ve Doğu Roma’dan Osmanlı’ya, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, sanatın bu topraklardaki serüvenini alanında uzman sanat tarihçilerinden dinledi.

Dr. Nazlı Pektaş, Selçukluların mimariden el sanatlarına uzanan özgün mirasını anlatırken; Doç. Dr. Koray Durak, Doğu Roma İmparatorluğu’nun güçlü sanat geleneğini inceledi. Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu, Osmanlı’da minyatür sanatının teknik ve görsel dünyasına odaklandı. Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan batılılaşma sürecindeki köklü dönüşümünü; Doç. Dr. Ayşe Köksal ise Cumhuriyet’in ilk yıllarında modern Türk sanatının kimlik arayışını tartışmaya açtı. Son oturumda Doç. Dr. Seda Yavuz, Türk resim sanatının çağdaş sanat bağlamındaki ilk örneklerini ele alarak konferans serisini tamamladı. Tüm oturumları takip eden katılımcılara, İş Sanat tarafından imzalı özel sertifikaları takdim edildi.