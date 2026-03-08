Canlı
        Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı gönderecek

        Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı gönderecek

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin yarın KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 21:05
        Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı gönderecek

        İHA'nın haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın sabah saatlerinde KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

        Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

