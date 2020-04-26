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Avrupa'nın güçlü ülkeleri koronavirüs karşısında çaresiz kalırken Türkiye, hem tedbirleri hem de sağlık hizmetleri ile pandemiye karşı mücadelede örnek teşkil etti. Hastane koridorlarında dip dibe yatırılan hasta görüntülerine karşılık Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan'daki açıklamasına göre yüzde 30 yatak doluluk oranıyla imkanlarının ne kadar geniş olduğunu gösterdi. Mart ayı sonunda yeniden yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hızla hizmete girdi. Başakşehir Şehir Hastanesi de Pazartesi günü açıldı. Hastanenin açılışında 14 günde seri üretimine geçilen yerli solunum cihazları da tanıtıldı.

İNGİLTERE'YE DE ÇARE TÜRKİYE'DEN

Türkiye bu imkanlarını virüsün pençesindeki ülkelerle de paylaştı. En dikkat çeken örneği İngiltere olurken Türkiye'nin gönderdiği ekipmanlar umut oldu. Ülkenin önde gelen gazetesi Financial Times'ta Ankara'nın yardıma yetiştiği vurgulandı.

GÜLÜŞKEN AİLESİ İÇİN JET TALİMAT

Türkiye'nin hastalığa ve insana yaklaşımına en güzel örneklerinden biri de bugün yaşandı. İsveç'in Malmö kentinde yaşayan 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderildi. Emrullah Gülüşken'in kızları Samire ve Leyla Gülüşken umudu sosyal medyada arayarak "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar" mesajıyla yardım istedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sese kayıtsız kalmadı ve hemen talimatı verdiğini Twitter'da "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06'da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler" mesajıyla duyurdu.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ TEDBİRSİZLİK

Salgınla "mücadele yöntemi" olarak "tedbirsizliği" seçen İsveç, bu tutumuyla tartışma konusu olurken kendi vatandaşlarını da ölüme terk etti. Geçen günlerde Södertalje kentinde, boş yatak olmasına rağmen yoğun bakıma alınmayan koronavirüs hastası 81 yaşındaki Süryani asıllı Hanna Altınsu hayatını kaybetti. Hastane Başhekim Yardımcısı Bengt Cederlund acı olayın ardından, Södertälje Hastanesi'nin 80 yaş üstü kişiler için yoğun bakımı reddetme politikasının olmadığını ileri sürerek ''Son zamanlarda öğrendiğimiz şey, 80 yaşın üzerindekilerin yoğun bakımda iyileşme beklentilerinin çok düşük olması. Yoğun bakım ünitesi çok zorlu bir süreçtir ve 80 yaş üstü hastaların hayatta kalma güçleri genellikle yoktur'' ifadelerini kullanmıştı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de başta huzurevlerindeki ölümler de tartışma yaratırken Türkiye'de 93 yaşında bir hastanın da virüsü yenmesi yaşlılar için de umut oldu.

KOCA YUSUF WUHAN SEFERİNE ÇIKTI

Türkiye salgının Çin'in Wuhan kentinde başlamasından bu yana yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için de planlı operasyonlarını yürütüyor. Ocak sonunda dev askeri kargo uçağı Koca Yusuf'u Wuhan'a gönderen Türkiye, 32 Türk vatandaşının yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarını getirdi.

— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 22, 2020

Koronavirüs ile mücadele sürecinde yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili koordinasyonu yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan ayı başlamadan önce "Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk" mesajını vermişti.

RAMAZANI AİLELERİYLE GEÇİRECEKLER

Oktay, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız ve ilgili valiliklerimizle birlikte, büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramında sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek" ifadelerini kullanmıştı.

40 BİNİ AŞKIN VATANDAŞ GETİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada da bugüne kadar 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurda getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, 25 Nisan tarihi itibariyle toplam 27 bin 67 kişinin KYK yurtlarında kaldığı, gözlem süresi sona eren 33 bin 131 kişinin de yurtlardan tahliye edildiği vurgulandı.