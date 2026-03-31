        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma ihtimalleri ve olası rakipleri futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Ay-Yıldızlılar Kosova'yı turnuvanın dışına itmesi durumunda 24 yıllık Dünya Kupası hasreti son bulacak. Peki, Türkiye Kosova'yı elerse rakibi kim olacak? 2026 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? İşte Dünya Kupası maç takvimi ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

        Giriş: 31.03.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Türkiye, Dünya Kupası bileti için sahaya çıkıyor. A Milli Futbol Takımız Kosova'yı elemesi durumunda ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek. Peki, "Türkiye Kosova'yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider, 2026 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?" İşte 2026 Dünya Kupası'nın başlayacağı tarih...

        TÜRKİYE NASIL DÜNYA KUPASI'NA GİDER?

        Karşılaşmayı kazanan takım ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

        Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'e dakikalık iki uzatma bölümünde de kazanan çıkmaması durumunda ise seri penaltı atışlarıyla Dünya Kupası'na gidecek ekip belli olacak.

        TÜRKİYE KOSOVA'YI ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

        A Milli Takım Kosova engelini geçerse, Dünya Kupası'na adını yazdıracak. Milli takım Dünya Kupası'na katılması durumunda 2026 Dünya Kupası'na D grubundan katılacak.

        TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİM OLACAK, MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

        13 Haziran 07:00 Türkiye-Avustralya

        19 Haziran 07:00 Türkiye-Paraguay

        25 Haziran 05:00 Türkiye-ABD

        2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

        Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

        Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
