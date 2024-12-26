Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin takvimi açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2025'de 20 şehri kültür ve sanatla dolu bir yolculuğa çıkaracağını belirterek, "Amacımız, şehir sayımızı artırarak ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını dünyaya tanıtmak" ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri'nin de katıldığını belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti: "16 şehrimize eklenen bu güzide şehirlerimizle birlikte tarih, kültür ve sanatın zenginliklerini hep birlikte keşfedeceğiz. Amacımız, şehir sayımızı artırarak ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını dünyaya tanıtmak. Bu büyük festivale destek veren paydaşlarımıza, katkı sağlayan yerli ve yabancı tüm sanatçılarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Kültür ve sanatın nabzı yine Türkiye'de atacak."