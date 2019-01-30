Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı...

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Galatasaray katıldı. Eşleşmeler şu şekilde:

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Ümraniyespor

Akhisarspor - Kasımpaşa

Galatasaray - Hatayspor

Yeni Malatyaspor - Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Ümraniyespor / Akhisarspor - Kasımpaşa

Galatasaray - Hatayspor / Yeni Malatyaspor - Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat; rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da yapılırken Kupa'nın final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.