        Türkiye Kupası'nda grup etabı başlıyor! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda grup etabı başlıyor!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı yarından itibaren devam edecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:34 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:34
        Türkiye Kupası'nda grup etabı başlıyor!
        Ziraat Türkiye Kupası grup etabında ilk hafta maçları yarın oynanacak müsabakalarla sürecek.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, kupada yarın 3 maç oynanacak. Grup etabında ilk hafta karşılaşmaları, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak 4 mücadeleyle tamamlanacak.

        C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

        Kupada yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:

        Yarın:

        15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

        20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

        24 Aralık Çarşamba:

        13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)

        15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

        18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)

        20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

