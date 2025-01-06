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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda gruplar başlıyor - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda gruplar başlıyor

        Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:37 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:37
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        Türkiye Kupası'nda gruplar başlıyor!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta heyecanı yarın başlıyor.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

        Yarın:

        A Grubu

        13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

        15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

        D Grubu

        19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

        21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

        8 Ocak Çarşamba

        D Grubu

        13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

        C Grubu

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        15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

        A Grubu

        18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

        9 Ocak Perşembe:

        B Grubu

        13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

        18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)

        20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

        C Grubu

        15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)

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