        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!

        TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın yapılacak 4. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

        20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik

        20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

        20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Faruk Turtay

