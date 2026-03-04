Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!

3 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 3 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* Şubatta yıllık enflasyon yüzde 31.53, aylık enflasyon yüzde 2.96 oldu. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları şubatta aylık olarak yüzde 6.89 yükseldi* ABD / İsrail - İran Savaşı'nda 4. gün: İsrail, Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldığını açıkladı. İran'da can kaybı 787'ye yükseldi* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamızın dört bir ucunda hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz* Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar: Hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın vadesi geçmiş 1 lirası yoktur* Quentin Tarantino'nun İran saldırısında öldüğü haberine yalanlama