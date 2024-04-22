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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:09
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        Kupada görev alacak hakemler açıklandı!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının heyecanı yarın ve 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da söz konusu karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.

        Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelelerinin hakemleri şöyle:

        Yarın

        20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Ümit Öztürk

        24 Nisan Çarşamba

        20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

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