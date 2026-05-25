        Haberler Spor Futbol 1. Lig Türkiye Kupası Türkiye Kupası ve 1. Lig tescil edildi

        Türkiye Kupası ve 1. Lig tescil edildi

        Daha önce Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig'i tescil eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Ziraat Türkiye Kupası ve 1. Lig'in de tescil edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 20:50 Güncelleme:
        Türkiye Kupası ve 1. Lig tescil edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig'in tescil edildiğini açıkladı.

        Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

        Buna göre;

        Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,

        2025-2026 Sezonu Trendyol 1. Lig puan cetvelinin ekteki şekli ile tesciline,

        Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Erzurumspor Futbol Kulübü ile Amed Sportif Faaliyetler ve play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Çorum FK takımlarının Trendyol Süper Lig'e yükseltilmelerine,

        Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Serik Spor Futbol, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor takımlarının Nesine 2. Lig'e düşürülmelerine,

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 25 Mayıs 2026 tarih ve 74 sayılı toplantısında karar verilmiştir."

        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Beşiktaş’ta teknik arayış!
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
