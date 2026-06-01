Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? 11'ler belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası öncesindeki son provalardan biri olarak görülen mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Türkiye - Kuzey Makedonya maçının tarihi, saati ve yayıncı kanalı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte milli takım maçı saati ve canlı yayın bilgisi...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçları kapsamında sahaya çıkıyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuva öncesinde son durumunu görmek ve kadro planlamasını şekillendirmek amacıyla Kuzey Makedonya ile özel maçta karşılaşacak. Peki, Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı canlı izle bilgisi ve 11'lere ilişkin tüm detaylar...
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Kuzey Makedonya maçı 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da oynanacak.
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE'NİN 11'İ BELLİ OLDU
Türkiye: Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Mert Müldür, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Can Uzun, Deniz Gül
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
İki takım arasındaki son karşılaşma 9 sene önce oynandı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takımın Üsküp'teki hazırlık maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.
İki ülke A milli futbol takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MİLLİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?
14 Haziran 2026 Pazar günü
07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver Stadı)
20 Haziran 2026 Cumartesi günü
06.00 Türkiye – Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)
26 Haziran 2026 Cuma günü
05.00 Türkiye – ABD (Los Angeles Stadı)
TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ AÇIKLANDI
2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın turnuvaya hazırlık kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.
Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.