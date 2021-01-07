Tüm sektörleri derinden etkileyen koronavirüs pandemisi, lojistik sektöründe de kendini hissettirdi. Tedarik zincirlerinin aksamaması için operasyonlarını pandemiye rağmen kesintisiz sürdüren sektörde, teknolojinin desteği ile yeni çözümler ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan, her sektörde olduğu gibi, lojistikte de şirketler girişimciliğin gücünden yararlanarak fark yaratacak projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm bu konuları ve lojistik sektörünün geleceğini DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann ile konuştuk.

Lars Hoffmann, pandemi sürecinde minimum insan teması ile ticaretin öne çıkmasıyla beraber bu bağlamda yeni lojistik çözümler ve intermodal tedarik zinciriyle ilgili rekabet yaratacak yaratıcı çözümlerin öne çıkacağını belirtti.

Bu yönde yatırımların büyük önem taşıdığını anlatan Hoffmann, "Pandemi sürecinde intermodali kullanan müşteriler yüzde 45 arttı. Demiryolu operatörü primeRail ile Köln’de hayata geçirdiğimiz yeni ”Intermodal Taşımacılık Yetkinlik Merkezi” yeni çözümler üretecek" dedi.

Bu noktada, günümüzde lojistik sektöründe yükselen bir trend olan intermodal taşımacılığın, aynı taşıma aracı veya kabı ile iki

veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan, mod değişimlerinde araç veya kap içindeki yüklerin herhangi bir el temasına tâbi tutulmadığı taşımacılık sistemi olduğunu belirtelim.

'İNSANSIZ NAKLİYE ARAÇLARI YAYGINLAŞACAK'

Lojistik sektöründeki yeni teknolojilerin önemi ile devam eden Hoffmann, "Yaygınlaşacağını öngördüğümüz yeni teknolojilerden DFDS olarak biz de yararlanıyoruz. Lojistikte yapay zekanın, nakliyede insansız ulaşım araçlarının kullanımının daha da yaygınlaşacağını düşünüyoruz" dedi.

Pandemi döneminde lojistik sektörünün durumu hakkında da bilgiler paylaşan Lars Hoffmann, "Pandemi döneminde, ticaret zincirinin devam etmesinin yani sağlık, gıda ve hayati öneme sahip temel ihtiyaç maddelerinin temininin büyük önem taşıdığının bilinciyle hareket ettik. Sağlık ve gıda malzemelerinin taşınması, en başından beri tüm dünyayı etkileyen bu salgının üstesinden gelinmesinde büyük bir rol oynadı. Pandemi koşullarında da insan hayatının çok değerli olduğuna inandığımız için temel ihtiyaç maddelerini en sağlıklı ve güvenilir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'2021 HEDEFİ YÜZDE 3 BÜYÜME'

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, DFDS'nin gelecek planları ile ilgili de konuştu.

Kapasite artırımı yapacaklarını kaydeden Hoffmann, "Ana hattımız olan İstanbul-Trieste hattımızda sefer frekansını arttırarak kapasite artışına gideceğiz. Ülkemizin ihracat potansiyeli artışı ile uyumlu olarak sürekli taşımaların ve ihracatın artmasına destek oluyoruz. Marmara’dan sonra Akdeniz’de de gemilerimize ve müşterilerimize DFDS bayrağı altında hizmet verme hedefiyle 1 Ekim 2020 itibarı ile Mersin’de yeni acentamızı açtık. DFDS olarak 2021 yılında beklentimiz 2020'nin 3'üncü ve 4'üncü çeyreğine göre yüzde 2 ya da 3 oranında bir büyüme" öngörüsünü paylaştı.

'TÜRKİYE LOJİSTİK MERKEZİ OLARAK AVANTAJ SAĞLAYABİLİR'

Hoffmann, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin (Brexit) Türkiye açısında bir fırsat olabileceğini de söyledi.

Hoffmann, "Lojistik merkezleri doğru konumlandırıldığında Türkiye’nin lojistik merkezi olarak avantaj sağlayabileceğini ön görüyoruz. Bu konu ile ilgili sektör değerlendirmeleri yaptığımız toplantılarda da özellikle gıda sektöründe fırsatlar yakalayabileceği değerlendirildi" dedi.

KADIN GİRİŞİMCİYİ YURTDIŞINA TAŞIYOR

Hoffmann, DFDS Akdeniz İş Birimi’nin, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte başlattığı “Kadın için Taşıyoruz” projesinden de bahsetti.

Proje kapsamında belirlenen 50 kadın girişimcinin ihracat ürünlerine 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği vereceklerini anlatan Hoffmann, böylece kadınların yaptıkları ihracata katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Hoffmann, "DFDS olarak Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte kadınların iş hayatına katılımını teşvik edip toplumsal hayatta daha fazla katılmalarını teşvik etmek ve yaptıkları ihracata katkıda bulunmak hedefiyle yola çıktık. 'Kadın için Taşıyoruz' isimli kurumsal sosyal sorumluluk projesinde 50 kadın girişimcimizin ihracat ürünlerine, girişimci başına iki adet konteyner ile 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği vereceğiz. 6 kadın girişimcimizin ihracat ürünlerini Avrupa ve Kuzey Afrika’ya taşımaya başladık. Ürünler, DFDS tarafından Pendik, Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağında ücretsiz taşınacak. Söz konusu proje, gemi ve tren hatlarında geçerli olacak. Kadın girişimcilerin ürünleri Mardin’den İzmir’e Türkiye’nin hemen her bölgesinden kadınların ürünleri, Avrupa’ya taşınabilecek" bilgilerini paylaştı.

Kadın İçin Taşıyoruz projesinin aynı zamanda lojistik sektörü temsilcilerinin de güç birliği yapmasını sağladığını kaydeden Hoffmann, projede tamamlayıcı rol üstlenen 23 lojistik şirketi ile Mardin’den İzmir’e Türkiye’nin hemen her bölgesinden kadınların ürünlerinin Avrupa’ya taşınabileceğini söyledi.

Diğer girişimcilik platformları ile işbirliği ihtimalini sorduğumuz Hoffmann, DFDS'nin şuan için KAGİDER ile birlikte kadın girişimcilere odaklandığını ve projeye talep olduğu sürece kadın girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.