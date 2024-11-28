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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak - Futbol Haberleri

        Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak

        A Milli Futbol Takımı'nın 20 Mart 2025 tarihinde Macaristan ile oynayacağı Uluslar Ligi play-off ilk maçına Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:14
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        Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen'de!
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        UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Macaristan arasındaki A Ligi'ne yükselme play-off ilk maçı İstanbul'da oynanacak.

        20 Mart 2025'teki zorlu mücadeleye Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak.

        TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "A Milli Takımımız'ın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Milli Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

        Ay-Yıldızlılar, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. "

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