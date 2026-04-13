        Haberler Bilgi Gündem TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2026 | AFAD VE MTA yenilenmiş diri fay hattı risk haritası ile fay hattı geçen iller ve ilçeler nereler?

        Türkiye diri fay hattı haritası 2026: AFAD VE MTA yenilenmiş diri fay hattı risk haritası

        Türkiye diri fay hattı haritası 2026 gündeme geldi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan diri fay hatları kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Özellikle Kahramanmaraş depremleri sonrasında yapılan kapsamlı arazi çalışmalarıyla oluşturulan güncel veriler, deprem riski yüksek iller ve ilçeler konusunda kritik bilgiler içeriyor. Peki, AFAD VE MTA yenilenmiş diri fay hattı risk haritası ile fay hattı geçen iller ve ilçeler nereler? İşte 2026 Türkiye diri fay haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2026 - 09:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan diri fay hatları ve yüzey kırığı haritası araştırılıyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası elde edilen saha verileriyle oluşturulan bu kapsamlı çalışma, aktif fay hattı geçen iller, deprem riski yüksek bölgeler ve yerleşim alanları hakkında önemli ipuçları sunuyor. Türkiye deprem haritası ve fay hattı sorgulama konuları yeniden öne çıkıyor. Peki, Türkiye fay hatları nereden, hangi illerden geçiyor? İşte 2026 MTA yenilenmiş Türkiye deprem risk haritası...

        2

        DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE, HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

        Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor.

        Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

        3

        KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

        AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

        Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

        4

        BATI ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

        Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'in içine alır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın uzey eteklerinde de faylar uzamaktadır.

        5

        İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR

        MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

        6

        MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

        7

        YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

        8

        TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

        9

        MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

        Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
