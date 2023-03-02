Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ve son olarak Kahramanmaraş ile Gaziantep'te yaşanan iki büyük depremle sarsılan ülkemizde, hangi il ve ilçelerden fay hattı geçtiğine ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TÜRKİYE MTA FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi

    7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen iki depremle sarsılan yurdumuzda, aktif fay hatlarının hangi il ve ilçelerden geçtiğine ilişkin aramalar iyice artmış durumda. Söz konusu duruma dair vatandaşlarımız için, yaşadıkları il ve ilçelerden fay hattı geçip geçmediği ile ilgili bilgileri derledik!
  • TÜRKİYE MTA FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi

    DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE, HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

    Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor. 

    Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ediyor ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor.
  • TÜRKİYE MTA FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi

    KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

    AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. 

    Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlıyor ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanıyor. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanıyor. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalıyor.
  • TÜRKİYE MTA FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi

    BATI ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

    Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem riski olan bölgeler şu şekildedir; 

    Ayvalık, 

    Dikili, 

    İzmir, 

    Aydın, 

    Denizli, 

    Isparta,

    Akşehir,

    Burdur, 

    Acıgöl havzalarının kenarları,

    Sultan Dağları’nın kuzey etekleri.
  • TÜRKİYE MTA FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi

    MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.
  • TÜRKİYE MTA FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi

    İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.
  • TÜRKİYE MTA FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi

    ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
  • TÜRKİYE MTA FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi

    TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

    Adıyaman- Gölbaşı

    Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

    Ankara- Şereflikoçhisar

    Antalya- Demre

    Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

    Balıkesir- Gönen, Manyaz

    Batman-Kozluk

    Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
  • TÜRKİYE MTA FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi

    Elazığ- Palu, Sivrice

    Erzincan- Üzümlü

    Eskişehir- İnönü

    Antep - İslahiye

    Hakkari- Şemdinli

    Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

    Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

    İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
  • TÜRKİYE MTA FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi

    Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu

    Kayseri- Talas, Yeşilhisar

    Kırıkkale- Keskin

    Kırşehir- Akpınar, Mucur

    Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

    Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

    Kütahya- Gediz, Simav

    Malatya- Akçadağ
  • TÜRKİYE MTA FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi

    Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

    Mersin- Çamlıyayla, Mut

    Muğla- Menteşe, Milas

    Muş- Korkut, Varto

    Niğde- Altunhisar, Bor

    Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

    Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

    Urfa-Bozova

    Siirt- Eruh

    Şırnak- Beytüşşebap

    Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

    Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

    Van- Çaldıran, Özalp

    Yalova- Altınova, Çınarcık

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.