Türkiye'nin en güzeli belli oldu! Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında, nereli?
Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından olan Miss Turkey'de güzellik tacı sahibini buldu. Türkiye'nin en güzel kızı İdil Bilgen oldu. 20 finalisti geride bırakarak 2024'ün kraliçesi seçilen İdil Bilgen, Türkiye'yi Miss World'de temsil etme şansını yakaladı. Peki, İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte İdil Bilgen'in hayatı ve mesleği...
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında İstanbul Haliç'te bulunan bir otelde düzenlendi. 20 finalistin yarıştığı yarışmada 'Türkiye'nin en güzel kızı' İdil Bilgen oldu. Güzellik kraliçesi seçilen İdil Bilgen'in hayatı ve kariyeri sosyal medyada öne çıkan konular arasında yer aldı. Peki, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI OLDU!
Miss Turkey 2024 finali bu akşam büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını almak için yarışan 20 finalist arasından tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, jüri tarafından birinci seçilerek tacın sahibi oldu
İDİL BİLGEN KİMDİR?
İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda olan bir güzellik kraliçesidir. Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.