Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İdil Bilgen kimdir? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen mesleği nedir, kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin en güzeli belli oldu!

        Türkiye'nin en güzeli belli oldu! Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından olan Miss Turkey'de güzellik tacı sahibini buldu. Türkiye'nin en güzel kızı İdil Bilgen oldu. 20 finalisti geride bırakarak 2024'ün kraliçesi seçilen İdil Bilgen, Türkiye'yi Miss World'de temsil etme şansını yakaladı. Peki, İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte İdil Bilgen'in hayatı ve mesleği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 23:36 Güncelleme: 12.09.2024 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İdil Bilgen kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında İstanbul Haliç'te bulunan bir otelde düzenlendi. 20 finalistin yarıştığı yarışmada 'Türkiye'nin en güzel kızı' İdil Bilgen oldu. Güzellik kraliçesi seçilen İdil Bilgen'in hayatı ve kariyeri sosyal medyada öne çıkan konular arasında yer aldı. Peki, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

        TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI OLDU!

        Miss Turkey 2024 finali bu akşam büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını almak için yarışan 20 finalist arasından tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, jüri tarafından birinci seçilerek tacın sahibi oldu

        İDİL BİLGEN KİMDİR?

        İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda olan bir güzellik kraliçesidir. Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        Dışişleri'nden kınama
        Dışişleri'nden kınama
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!