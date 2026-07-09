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        Türkiye'nin hikayeleri dünya sahnesinde

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye mini dizi ve reklam serileri, uluslararası US International Awards 2026'da ödülle taçlandırıldı. Yarışmada Go Türkiye'nin; 'So Turkish, Go Turkish' ve 'Antalya Gambit' gümüş (silver) ödüle layık görülürken, 'İstanbul My Love' yapımı ise finalist ödülünü kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        Türkiye'nin hikayeleri dünya sahnesinde

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA), Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini güçlü hikaye anlatımıyla dünya izleyicisiyle buluşturan Go Türkiye yapımları, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünyanın saygın yaratıcılık ve iletişim yarışmalarından US International Awards 2026'nın 1 Temmuz'da açıklanan sonuçlarına göre Go Türkiye'nin 'So Turkish, Go Turkish' reklam filmi ile 'Antalya Gambit' mini dizisi Silver Ödül'e, 'İstanbul My Love' mini dizisi ise Finalist Ödülü'ne layık görüldü.

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        Los Angeles merkezli Filmservice International tarafından düzenlenen US International Awards; kurumsal videolar, dijital ve sosyal medya yapımları, belgeseller ile yapım sanatları alanlarında dünyanın önde gelen yaratıcılık yarışmaları arasında yer alıyor. Bu yıl 25 ülkeden 100'ün üzerinde seçkin yapımın finalist olarak yarıştığı organizasyonda elde edilen bu başarı, Türkiye'nin destinasyon tanıtımındaki yaratıcı yaklaşımını uluslararası ölçekte bir kez daha ortaya koydu.

        GO TÜRKİYE MİNİ DİZİLERİNİ DÜNYA İZLEYİCİSİYLE BULUŞTURUYOR

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) destekleriyle hayata geçirilen Go Türkiye mini dizilerinin ödül kazanan yapımları, Türkiye'nin farklı yönlerini sinema diliyle dünya izleyicisine ulaştırıyor. Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini, misafirperverliğini, gastronomisini, el sanatlarını ve günlük yaşam kültürünü yaratıcı bir anlatımla ekrana taşıyan Go Türkiye yapımı reklam filmi 'So Turkish, Go Turkish', US International Awards 2026 tarafından 'Corporate Videos – Country Promotion' kategorisinde Silver Ödül kazandı.

        Go Türkiye'nin 10 bölümlük mini dizisi 'Antalya Gambit', Antalya'nın tarihi ve doğal zenginliklerini, antik kentlerini, masmavi koylarını ve Akdeniz yaşam tarzını uluslararası izleyiciye polisiye, aksiyon ve romantizm öğeleriyle harmanlanan sürükleyici bir hikaye üzerinden tanıtıyor. Dizide, gizemli bir sanat eserinin peşine düşen karakterlerin yolları Antalya'da kesişirken, kentin kültürel mirası ve benzersiz destinasyonları hikayenin doğal bir parçası olarak öne çıkıyor. Yapım, 'Online & Social Media – City Promotion' kategorisinde Silver Ödül'ün sahibi oldu.

        Go Türkiye imzasını taşıyan mini dizi 'İstanbul My Love' ise, yapay zeka teknolojileri geliştiren başarılı bir girişimci ile aşka mesafeli genç bir iş insanının yollarının İstanbul'da kesişmesini konu alıyor. Romantik komedi unsurlarını teknoloji ve modern şehir yaşamıyla buluşturan dizi; Boğaz'dan tarihi yarımadaya, sanat, gastronomi ve kültür duraklarından canlı şehir hayatına uzanan zengin bir İstanbul deneyimini hikayeye entegre ediyor. Şehrin tarihi dokusunu, çağdaş yaşamını ve kültürel dinamizmini uluslararası izleyiciye etkileyici bir anlatımla sunan yapım, aynı kategoride Finalist derecesi elde etti.

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        TÜRKİYE DESTİNASYON TANITIMINDA BAŞARISINI SÜRDÜRÜYOR

        Go Türkiye, daha önce de uluslararası arenada önemli başarılara imza attı. Michelin, Ford, Deloitte Global, Booking.com, UEFA ve FC Barcelona gibi dünyanın önde gelen markalarının projelerinin de yarıştığı US International Awards'ta 2023 yılında 'İstanbul is the New Cool', 'Naturally Türkiye' ve 'TurkAegean' projeleriyle 1 Altın ve 2 Gümüş ödül kazanan Go Türkiye, 2026 yılında elde ettiği üç yeni başarıyla uluslararası alandaki güçlü konumunu pekiştirdi.

        1 Temmuz'da açıklanan US International Awards sonuçlarında; İsviçre, Avusturya, Portekiz, Polonya, Japonya, İsveç, Kolombiya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke ve destinasyon ödüle layık görüldü. Türkiye ise üç farklı yapımıyla kazandığı üç ödülle uluslararası destinasyon tanıtımındaki yaratıcı gücünü ve rekabetçi konumunu bir kez daha ortaya koydu.

        Go Türkiye, Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel mirasını yenilikçi anlatım biçimleriyle küresel izleyiciyle buluşturmaya, ülkenin turizm marka değerini uluslararası platformlarda güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

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