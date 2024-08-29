Türkiye'nin ikinci en büyük güneş enerjisi santrali kısmi olarak devreye alındı

Finansmanı, Ziraat Bankası kredisi ve DZ Bank aracılığıyla kullanılan Euler Hermes kredisi ile sağlanan Erzin-1 GES projesinde son aşamaya gelindi.

Proje kapsamında 2023 Ekim ayında GE Vernova ve İnojen Enerji ile tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzalayan Limak Yenilenebilir Enerji'nin Erzin-1 GES projesi, tam kapasite faaliyete geçtiğinde 140 MW toplam kurulu gücüyle yılda 270 milyon kWh üzerinde elektrik üretecek. Bu tarihe kadar projenin tamamlanan kısımları kademeli olarak devreye alınmaya devam edecek.

İnşaat aşamasında bölgede 500 kişiye istihdam sağlayan Erzin-1 GES projesi, 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden normale dönüş sürecinde yarattığı istihdam ile de bölgeye fayda sağlıyor. Öte yandan, kullanılan PV modüllerdeki ‘bifacial’ teknolojisi sayesinde çift yönlü ışınımdan faydalanılarak enerji üretecek santral, 106 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.