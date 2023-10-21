Türkiye'nin ilk sıfır atık adası!

Marmara Denizi'ndeki Ekinlik Adası'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Atıksız Adalar başlıklı alt proje başlatıldı.

Plastik poşetlerin artık kullanılmadığı Ekinlik, enerjisini kurulan güneş enerji sisteminden, suyunu ise arıtılmış deniz suyundan elde ediyor.

ATIK KUMBARALARLA GERİ DÖNÜŞÜM YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da destekleriyle adanın dört bir yanına yerleştirilen atık kumbaraları aracılığıyla elektronik atık, atık pil, tekstil atığı ve bitkisel atık yağlar, geri dönüşüm olarak ayrıştırılarak hem çevreye hem de ekonomiye kazandırılıyor.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, son yıllarda küresel çevre sorunlarına bağlı ciddi sorunların yaşandığını söyledi.

Çevre sorunlarının insanların günlük hayatına da yansıdığını belirten Karateke, "Tüketim alışkanlıklarımızın değiştiği, insanlığın tüketim hızının doğanın kendini yenileyebilme kapasitesinin üzerinde olduğu bir dönemdeyiz.

2017 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni bu çevre sorunlarının çözümünün odağında buluyoruz" dedi.