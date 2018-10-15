silah OSB
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Türkiye'nin ilk silah OSB'sinde fabrikalar yükseliyor

Kırıkkale'de 500 dönümde kurulacak ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika blokları yükseliyor

15.10.2018 - 12:59 | Güncelleme:  AA

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ait Arpalık Çukur mevkisindeki 500 dönümlük arazi üzerine kurulan OSB'de, yatırım yapacak müteşebbisler, 5. bölge teşvikinden istifade edecek.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla 2017 yılından beri arsa tahsisleri devam eden Silah İhtisas OSB'de, 4 yatırımcının fabrika blokları yükselmeye başladı.

Silah İhtisas OSB'de kurulacak tesislerde, her türlü silah, uçaksavar, her çap ve model tabanca, uzun ve kısa namlulu toplar, savunma sanayisine yönelik yüksek teknolojili dijital ürünler, dürbün, gece görüş kamera sistemleri, savunma sanayisine ait donanım, çipler ve yazılımlar ile bu ürünlere ait tüm yedek parçaların imalatı yapılacak.

Kırıkkale'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren ve Silah İhtisas OSB'de 7 bin metrekare arazi üzerine yatırım yapan Sinerji Enerji Sistemleri sahibi Adnan Duman, AA muhabirine, Türkiye'nin coğrafi konumuna bakıldığında savunma sanayisine ne kadar ihtiyaç duyulduğunun daha kolay anlaşılacağını söyledi.

Savunma sanayisinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin almış olduğu kararlar neticesinde 2023 vizyonunda 25 milyar dolar ihracat hedefi konulduğunu anımsatan Duman, "Ayrıca ülke güvenliği söz konusu olunca hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Bu anlamda, bizim ana müşterimiz olan Kırıkkale'nin ve ülkemizin medarıiftiharı, ülkemizin savunma sanayisinde lokomotifi MKEK'tir. Tedarikçisi olduğumuz MKEK ile yapılan sözleşmeler neticesinde birçok proje başarıyla tamamlanmıştır. Ülkemizin ekonomi kıskacından kurtulması ve katma değeri yüksek ürün elde etmek için bu yatırımın kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

İLK ETAPTA 15 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Duman, Silah İhtisas OSB'deki başlangıç yatırımlarının 15 milyon lira olduğunu ifade ederek, inşaatın yüzde 50 seviyesine geldiğini aktardı.

Üretime 15 Şubat 2019'da geçeceklerini belirten Duman, şunları kaydetti:

"Bu yatırımın tamamlanmasıyla kısa vadede 100 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. İl ekonomisine ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Biz bu fabrikada MKEK'in tedarikçisi olduğumuz için ana mühimmat ve silah parçaları, bunlarla ilgili alt sistemler üreteceğiz. Başta ilk milli piyade tüfeği olan MPT-76 ve MPT-55 üzerine birçok projesini yapmış olduğumuz ürünler vardı. İnşallah bunları geliştirip MPT-76 ve MPT-55'in ana tedarikçi firmalarından biri olacağız. Mühimmat bölümünde ise uçak bombalarıyla ilgili daha önce birçok çalışmamız vardı. Burada da uçak mühimmatlarının 500 ve 2 bin libre olmak üzere bunların alt sistemlerini üretip, MKEK ya da yurt dışına ihracını gerçekleştireceğiz."

Duman, gelecek yıl ilkbaharda birçok yatırımcının Silah İhtisas OSB'de yatırıma başlayacağını sözlerine ekledi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER