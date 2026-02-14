"Türkiye'nin NATO'da olması beni çok mutlu ediyor"

Hollanda geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı David Van Weel, Avrupa güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladığı Türkiye'nin NATO'da olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Van Weel, 62. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Van Weel, ABD'nin Avrupa'dan askeri olarak geri çekildiği tartışmaları sürerken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konferansta yaptığı konuşmayı "çok rahatlatıcı" olarak nitelendirdi.

Rubio'nun, Avrupa'dan savunma konusunda daha fazla çaba göstermesini istediğini dile getiren Van Weel, Avrupa'nın dünyayı kendi görüşlerine göre değil, olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Van Weel, ABD'li mevkidaşının, aynı zamanda transatlantik bağların devam edeceğini ve bunu Avrupa ile birlikte inşa etmek istediklerine işaret ettiğini vurguladı. Bunun, Avrupalılar için bir uyarı sinyali olduğunu ifade eden Van Weel, kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Nükleer caydırıcılığı yeniden şekillendirmemiz gerekiyor" söylemine ilişkin Van Weel, "Fransız nükleer caydırıcılığının Avrupa için ne anlama gelebileceğini görmeye karşı değilim ancak ABD'nin sağladığı nükleer şemsiyenin bize büyük bir güvenlik sağladığından ve bunun süreceğinden hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.