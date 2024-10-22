"Türkiye'nin Tam Ortası Yozgat" tabelası dikildi

Yozgat Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen çalışma kapsamında 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen "Türkiye'nin Tam Ortası Yozgat" markasına ilişkin totem, dün Terminal Kavşağı'na yerleştirildi.

Kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlaması amacıyla hazırlanarak Terminal Kavşağı'na yerleştirilen "Türkiye'nin Tam Ortası Yozgat" yazılı totem halkın ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, alanda fotoğraf çektiriyor.

"ÇEŞİTLİ NOKTALARA YERLEŞTİRİLECEK"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Tam Ortası Yozgat" yazılı totemin Cumhuriyet Meydanı, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarına yerleştirileceğini söyledi. Kentin gelişmesi ve tanıtılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"HAYATA GEÇİRMİŞ OLDUK" "Bizler ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, hemşehrilerimizin desteğiyle her geçen gün yeni bir hizmete, güzelliğe imza atmaya devam ediyoruz. Tabii ki bunca hizmetin yanı sıra ilimizin marka değerine nasıl katkı sunabiliriz, ilimizin farkındalığını nasıl artırabiliriz diye arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlardan biri de geçen yıl patentini aldığımız 'Türkiye'nin Tam Ortası Yozgat' markası. Markamızın patentinin yanı sıra görsel çalışmalarını da yarışmalarla birlikte yürüttük ve hayata geçirmiş olduk."