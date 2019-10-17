Türkiye'nin yeni nesil sanatçıları BASE'de

14-17 Kasım 2019’da Akaretler Sıraevler’de 25-27-29-31 numaralı binalarda, Habertürk ve Bloomberg HT’nin Ana Medya Sponsorluğunda gerçekleşecek olan Türkiye’nin yeni mezun sanatçı platformu BASE, yurdun dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını aynı çatı altında topluyor. 7

2 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE’te, bu yıl seçici kurul değerlendirmesi sonucu seçilen 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 119 yapıtı yer alacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği BASE’te 4 gün boyunca serginin yanı sıra sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan 'BASE Talks' konferans programı ve atölye çalışmaları gerçekleşecek.

Genç sanatçı adaylarına mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor.



BASE 2019’un seçici kurulunda Antonio Cosentino, Azra Tüzünoğlu, Derya Yücel, Elif Uras, Kezban Arca Batıbeki, Lalin Akalan, Marcus Graf, Merih Akoğul, Mustafa Taviloğlu, Nazlı Pektaş, Osman Dinç, Selman Bilal, Şakir Gökçebağ, Sabiha Kurtulmuş, Tankut Aykut, Tomur Atagök ve Vahit Tuna yer aldı.

DÖRT GÜN BOYUNCA DEĞERLİ İSİMLER BİR ARAYA GELECEK

20’ye yakın panelde yaklaşık 35 konuşmacıyı ağırlayacak olan ‘’BASE Talks’’, her gün 11:00-19:00 saatleri arasında yapılacak. Bu yıl BASE Talks’ta şimdiden yerini alan isimler ise Antonio Cosentino, Atıf Akın, Ayşegül Kurtel, Bengü Gün, Beral Madra, Burcu Tosun, Çağrı Saray, Çelenk Bafra, Derya Yücel, Emre Zeytinoğlu, Erdal Duman, Erdil Yaşaroğlu, Evrim Altuğ, Ferhan İstanbullu, Guido Casaretto, Hüsamettin Kocan, Kezban Arca Batıbeki, Leyla Ünsal, Merih Akoğul, Murat Pilevneli, Osman Dinç, Oya Delahaye, Ozan Bilgiseren, Ömer Özyürek, Özlem Yalım, Pınar Öğrenci, Sarp Evliyagil, Selçuk Artut, Selman Bilal, Server Demirtaş, Sibel Erdamar, Sinan Demirtaş, Tayfun Erdoğmuş, Tuna Ortaylı Kazıcı, Vahap Avşar.