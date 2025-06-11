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        Haberler Spor Diğer Türkiye Pickleball Ligleri finalinde geri sayım başladı - Diğer Haberleri

        Türkiye Pickleball Ligleri finalinde geri sayım başladı

        Türkiye Pickleball Ligleri'nde final heyecanı Bursa'da yaşanacak. Organizasyonda 15 Haziran Pazar günü düzenlenecek final maçları HT Spor ve Sportstv'den yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 15:35 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:35
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        Türkiye Pickleball heyecanı HT Spor'da!
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        Türkiye'de ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası, 13-15 Haziran tarihlerinde Bursa’da gerçekleşecek. Sporun tabana yayılması ve her bireyin eşit şartlarda spor yapabilmesi hedeflenen pickleballda bölge şampiyonalarının ardından yarı final ve final maçları Bursa Mihraplı Pickleball Kortları’nda düzenlenecek. Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki organizasyon; sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda toplumsal kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve gönüllülük temelli spor kültürünü temsil eden büyük bir organizasyon olarak tarihe geçecek.

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        "KİMSE GERİDE KALMASIN" MOTTOSU GERÇEK OLUYOR

        2022 yılında başlayan Türkiye pickleball yolculuğu; yüz binlerce kilometrelik seyahat, milyonlarca bireye ulaşan tanıtım çalışmaları ve sayısız gönüllünün emeğiyle bugünlere ulaştı. "Kimse Geride Kalmasın" anlayışıyla yola çıkan Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği, sporu sadece belli bir kesime değil; dezavantajlı bireyler, engelliler, kırsal bölgelerde yaşayan gençler, göçmen çocuklar, bağımlılık riski altındaki bireyler ve afet bölgelerinde yaşayan toplumlar için bir umut haline getirdi. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri ise Türkiye’nin ilk ve tek pickleball marketi olan Dropick öncülüğündeki saha ve malzeme destekleriyle hayata geçti. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Doğu ve Güneydoğu gibi depremden etkilenen ve dezavantajlı illerde onlarca okulun bahçesine kurulan pickleball sahaları; çocuklar için rehabilitasyon, sosyalleşme ve yeniden hayata tutunma aracı oldu. Dropick, sadece ekipman bağışlamakla kalmadı, aynı zamanda bu sahalarda eğitim veren antrenörleri, gönüllü gençleri ve sporcu mentorlarıyla kalıcı bir sistem oluşturdu.

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        81 İLDEN BİNLERCE SPORCU KATILDI

        2025 yılında başlatılan Türkiye Pickleball Ligleri, 81 ildeki binlerce bireyin katılımı ile büyük bir heyecana dönüştü. Türkiye Pickleball Ligleri’nin resmi organizatörü olan Türkiye Pickleball Ligleri Komitesi öncülüğünde, 41 ilde düzenlenen lig karşılaşmalarına 1.500'den fazla sporcu katıldı. 19 Mayıs 2025’te sona eren yerel liglerin ardından, illerinde dereceye giren sporcular Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Mersin ve Bursa’da gerçekleştirilen bölgesel liglerde boy gösterdi.

        Toplamda 5 ayrı kategoride düzenlenen liglerde; 8-13 yaş kız ve erkek sporcular, 14 yaş üstü kadınlar ve erkekler, kadın, erkek ve karışık çiftler kıyasıya mücadele etti. Centilmenlik, fırsat eşitliği ve Fair-Play ilkeleriyle gerçekleşen müsabakalar, sadece sportif bir rekabet değil, birlikte başarmanın en güçlü örneklerinden biri oldu.

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        BÜYÜK FİNAL BURSA’DA

        Bölgesel liglerde dereceye giren sporcuların katılımıyla gerçekleşecek Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası, ülkemizin en iyilerini belirleyerek yeni bir dönemin de kapılarını aralayacak. Tüm sporcular hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürdü. Şampiyona için geri sayıma geçilirken Türkiye’de ilk defa düzenlenecek organizasyon canlı yayınlarla milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

        Organizasyonda 15 Haziran Pazar günü düzenlenecek final maçları HT Spor ve Sportstv’den yayınlanacak.

        DAVUT GÜNGÖR: PICKLEBALLU TÜRKİYE’NİN HER KÖŞESİNE GÖTÜRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ

        Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcisi Davut Güngör, “2022 yılında başladığımız bu zorlu ama heyecan verici yolculukta, 2 milyondan fazla insanı pickleball ile tanıştırdık. Ülkemizin her şehrine, her kesimine ulaşmak bizim için bir görevdi. Sporu sadece büyük şehirlerde yaşayanlara aitmiş gibi göstermeye çalışanlara inat, sporun köydeki çocuğa da, mülteci aileden gelen gence de, engelli bireye de ait olduğunu gösterdik. Bugün geldiğimiz nokta yalnızca bizim değil; gönüllülükle çalışan binlerce temsilcimizin ve gönül veren herkesin ortak başarısıdır” dedi.

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