        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI CANLI İZLE! TV8 canlı yayın ve frekans bilgileri ile kesintisiz, full HD Türkiye-Romanya maçı izleme ekranı (Milli maç şifresiz izle)

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Milli maç canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TV8'den naklen yayınlanacak. İstanbul'da oynanacak zorlu mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ''Türkiye-Romanya maçı canlı izle'' ve ''Milli maç şifresiz izle'' şeklinde araştırmalara başladı. İşte TV8 canlı yayın ve frekans bilgileri ile milli maç izleme ekranı...

        Giriş: 26.03.2026 - 15:41 Güncelleme:
        A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçı için heyecan dorukta. Ay-yıldızlı ekip, bu akşam Romanya’yı Dolmabahçe'de konuk edecek. Futbolseverler tarafından araştırılan milli maç canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Hakem François Letexier’in düdük çalacağı milli maç TV8 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TV8 canlı yayın ve frekans bilgileri ile full HD, kesintisiz, şifresiz Türkiye-Romanya maçı izleme linki!

        MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü (bu akşam) saat 20.00’de başlayacak.

        MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak milli maç, TV8’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier düdük çalacak.

        MUHTEMEL 11’LER

        TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür (Zeki), Ozan (Merih), Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper

        ROMANYA: Aioani, Ratiu, Ghita, Draguşin, Bancu, Tanase, Screciu, Dragomir, Baiaram, Man, Birligea

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Türkiye-Romanya maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        26 MART 2026 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 – Gel Konuşalım

        12:30 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Türkiye - Romanya

        22:15 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 – Survivor Ekstra

        01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        05:30 – Tuzak

        TV8 FREKANS BİLGİSİ

        UYDU

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12356 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 7100 Ksym/s

        Fec: 2/3

        UYDU

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12346 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 9600 Ksym/s

        Fec: 3/4

        KABLO TV

        Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

        DIGITURK

        Kanal 2

        TELEDÜNYA

        HD: 29.KANAL

        SD: 907.KANAL

        D-SMART

        Kanal 28

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
