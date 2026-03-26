A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Milli maç canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TV8'den naklen yayınlanacak. İstanbul'da oynanacak zorlu mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ''Türkiye-Romanya maçı canlı izle'' ve ''Milli maç şifresiz izle'' şeklinde araştırmalara başladı. İşte TV8 canlı yayın ve frekans bilgileri ile milli maç izleme ekranı...
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü (bu akşam) saat 20.00’de başlayacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak milli maç, TV8’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier düdük çalacak.
MUHTEMEL 11’LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür (Zeki), Ozan (Merih), Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper
ROMANYA: Aioani, Ratiu, Ghita, Draguşin, Bancu, Tanase, Screciu, Dragomir, Baiaram, Man, Birligea
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Türkiye-Romanya maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
26 MART 2026 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 – Gel Konuşalım
12:30 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Türkiye - Romanya
22:15 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 – Survivor Ekstra
01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
05:30 – Tuzak
TV8 FREKANS BİLGİSİ
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
KABLO TV
Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34
DIGITURK
Kanal 2
TELEDÜNYA
HD: 29.KANAL
SD: 907.KANAL
D-SMART
Kanal 28