        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? 11'ler belli oldu!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş Park) oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken, Türkiye - Romanya maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosu duyuruldu. Peki, "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte Türkiye - Romanya maçı tarihi...

        Giriş: 26.03.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Türkiye - Romanya maçı için geri sayım başladı. 2026 Dünya Kupası grup aşamasında ülkemizi büyük bir gurur yaşatan ay-yıldızlılar, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp play-off yarı finalinde Romanya'yı turnavanın dışına itmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu'nu İspanya'nın ardında 2. sırada tamamlayan milli takım, Romanya'yı elemesi durumunda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Peki, "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası play-off milli takım maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye - Romanya maçı ilk 11'i...

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş Park'ta oynanacak milli maç TV8'den şifresiz yayınlanacak.

        MİLLİ TAKIM 11'İ BELLİ OLDU!

        Uğurcan, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Kenan, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu

        FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

        Dünya Kupası'na gitmek için millilerimizi bekleyen yol haritası ise şöyle:

        Yarı Final (26 Mart 2026): Türkiye, sahasında Romanya'yı konuk edecek.

        Olası Final (31 Mart 2026): Millilerimiz Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Finalin Yeri: Eğer finale kalırsak, bu maç 31 Mart günü deplasmanda oynanacak.

        Final maçını kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.

        A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroya 30 futbolcu çağrıldı.

        Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

        Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

        Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        A Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
