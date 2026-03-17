Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu!
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşmişti. Türkiye-Romanya maçı, Mart ayında Beşiktaş Park'ta oynanacak. Milliler, Romanya'yı yenmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Türkiye-Romanya maçı tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte kritik karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. ek maç üzerinden oynanacak bu zorlu mücadele, Beşiktaş Park’ta oynanacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası biletini almak için sahaya çıkacak. Milli takımın kritik mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Türkiye-Romanya maçı tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu araştırması yapıyor. Peki, Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda?
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
Tek maç üzerinden oynanacak bu turda beraberlik halinde uzatmalar ve penaltı atışları galibi belirleyecek.
A MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFF YOLU VE MUHTEMEL RAKİPLER
Milliler, Romanya'yı elemesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Final müsabakası, 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak.