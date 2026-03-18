        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-Romanya maçının biletleri satışta! - Futbol Haberleri

        Türkiye-Romanya maçının biletleri satışta!

        A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Romanya'yı konuk edeceği maçın genel bilet satışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Romanya maçının biletleri satışta!

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Park'ta Romanya ile oynanacak maçın biletleri Passo üzerinden satın alınabilecek.

        Bilet satışları, süresi devam eden tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo üyeliği olmayan takımların taraftarları ise Passo'nun internet sitesi üzerinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.

        Milli maç için öncelikli bilet satışı ise dün başlamıştı. Son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş taraftarlar bu satıştar faydalanabildi.

        Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

        VIP: 5 bin lira

        Doğu Alt 115-116: 3 bin 500 lira

        REKLAM

        Batı Alt 102-125: 3 bin lira

        Doğu Alt 114-117: 3 bin lira

        Batı Üst 401-430: 2 bin 500 lira

        Doğu Üst 415-416: 2 bin 500 lira

        Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

        Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

        Kuzey Alt: Bin 250 lira

        Güney Alt: Bin 250 lira

        Kuzey Üst: Bin 250 lira

        Güney Üst: Bin 250 lira

