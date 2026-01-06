Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.928,90 %1,94
        DOLAR 43,0420 %0,01
        EURO 50,4432 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.175,48 %0,46
        FAİZ 36,41 %-0,71
        GÜMÜŞ GRAM 108,53 %2,98
        BITCOIN 93.911,00 %-0,20
        GBP/TRY 58,2391 %-0,13
        EUR/USD 1,1711 %-0,09
        BRENT 62,02 %0,42
        ÇEYREK ALTIN 10.096,91 %0,46
        Haberler Ekonomi Turizm Türkiye, Rus turistlerin 2026 rotalarında açık ara lider - Turizm Haberleri

        Türkiye, Rus turistlerin 2026 rotalarında açık ara lider

        Erken rezervasyonlardaki rekor artışın etkisiyle Türkiye, 2026 sezonunda da Rus turistlerin yurt dışı tercihlerinde açık ara liderliğini koruyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 15:02 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye, Rus turistlerin 2026 rotalarında açık ara lider
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erken rezervasyonlardaki belirgin artışla birlikte, Rus turistlerin 2026 yılı bahar ve yaz sezonu için yurt dışı tatil tercihlerinde Türkiye açık ara ilk sırada yer aldı. Turizm sektöründen alınan verilere göre artan uçuş seçenekleri, yüksek konaklama standartları Rus turistlerin 2026 sezonuna yönelik yurt dışı tatil planlarında rotayı Türkiye’ye çevirmesini sağladı. Tur operatörleri, erken rezervasyon talebinin pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirirken, yurt dışı turlarda güçlü bir toparlanma eğilimi dikkat çekti.

        2026 sezonuna yönelik erken rezervasyon hacmi, geçen yıla kıyasla yaklaşık üç kat artarken; otel ve konaklama rezervasyonlarında da yıl sonu itibarıyla yüzde 100’e yakın yükseliş kaydedildi.

        2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6,67 milyona ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış gösterdi. Yüksek konaklama standartları ve güçlü uçuş bağlantıları nedeniyle, Türkiye’nin 2026 sezonunda da Rus turistler için ilk tercihi olması öngörülüyor. 2026 yılında Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının yüzde 5 ila 10 oranında artış bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de 'Change Araç' çetesine yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

        Bakan Yerlikaya: Mersin'de "Change Araç" çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!