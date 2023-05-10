Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den dörtlü görüşme: Somut yol haritası oluşturulacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarıyla Moskova'da dörtlü bir görüşme gerçekleştirdi. Dört bakan, somut bir yol haritası oluşturulması konusunda uzlaştı.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den dörtlü görüşme: Somut yol haritası oluşturulacak
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da düzenlenen 4'lü dışişleri bakanları toplantısına ilişkin "Bugünkü toplantıda ayrıca somut bir unsur olarak bir yol haritası hazırlanması ve sürecin aşamalı şekilde ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurumların katılımıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve İstihbaratı kastediyoruz burada, bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor." dedi.

Çavuşoğlu, Moskova'da yapılan Türkiye, İran, Rusya ve Suriye dışişleri bakanları toplantısının ardından Antalya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

4'lü dışişleri bakanları toplantısının yapıcı ve verimli geçtiğini belirten Çavuşoğlu, sürecin tarafları olarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteklerini bir kez daha yinelediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, terör örgütleri PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik mücadelede tam bir görüş birliği olduğuna dikkati çekerek, toplantıda 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesini vurguladıklarını aktardı.

İnsani konularda işbirliğinin öneminin altını çizen Çavuşoğlu, sadece bu 4 ülke arasında değil uluslararası toplumla da BM başta olmak üzere işbirliğinin önemine vurgu yaptıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, sığınmacıların güvenli ve onurlu şekilde geri dönüşleri için gerekli altyapının birlikte hazırlanmasına yönelik hususları da ele aldıklarını belirterek, Türkiye olarak bu sürecin ön koşulsuz ve iyi niyetle sürdürülmesinden yana olduklarına dikkati çekti.

Sürecin somut adımlarla ileriye taşınabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Başlattığımız bu süreç, Suriye'deki ihtilafın çözümüne de katkı sağlamalı. Bu nedenle siyasi sürecin ilerlemesine ve ulusal uzlaşının önünün açılmasına büyük önem veriyoruz. Ayrıca terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılması için özellikle istikrar ortamının da yaratılması gerekiyor. Şöyle de söyleyebiliriz; istikrar ortamı için de aslında terörün ortadan kaldırılması gerekiyor. Esas kastettiğimiz burada, içerdeki oluşacak istikrarın da terörle mücadeledeki işbirliğimize katkı sağlaması."

"KOMİTE KISA SÜRE İÇİNDE BİR ARAYA GELECEK"

Çavuşoğlu, Moskova'daki görüşmelerde yine üst düzey temasların ve teknik toplantıların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyleyerek, "Bugünkü toplantıda ayrıca somut bir unsur olarak bir yol haritası hazırlanması ve sürecin aşamalı şekilde ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurumların katılımıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve İstihbaratı kastediyoruz burada, bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor." diye konuştu.

Moskova ziyaretinde ikili görüşmeleri de olduğunu aktaran Çavuşoğlu, toplantı başlamadan önce Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Suriye'yle ilgili kısa bir görüş alışverişinden sonra gündemdeki ikili konuları ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Lavrov ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını anlatarak, özellikle Ukrayna'daki durumu değerlendirdiklerini ifade etti.

TAHIL ANLAŞMASI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, İstanbul tahıl anlaşmasının da görüşmenin başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Bugün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM olarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantının yarın da devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, toplantıya Türkiye ve Rusya'dan dışişleri bakan yardımcıları ve milli savunma bakan yardımcılarının, Ukrayna'dan da altyapı bakan yardımcısının katılacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, söz konusu toplantıdan olumlu netice almayı umduğunun altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) son noktada Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile de görüşerek, bu uzatmayı, aslında 2 aylık uzatma olmuştu, en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, bu görüşmede de ikili ilişkileri, bölgesel konuları, Azerbaycan-İran ilişkileri, İran ile Suudi Arabistan arasında başlayan normalleşme, nükleer anlaşma konusundaki son gelişmeleri ele aldıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, Antalya'daki seçim çalışmalarını devam ettireceğini belirterek, gençlerle bir araya gelerek dış politika konularını görüşeceklerini kaydetti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna: Bahmut cephesinin bazı yerlerinde Ruslar 2 kilometre kadar geri çekildi
DÜNYA Ukrayna: Ruslar Bahmut'ta 2 kilometre geri çekildi
Mısır devlet televizyonu: İsrail ile Gazze'deki gruplar arasında ateşkes sağlandı
DÜNYA Mısır: İsrail ve Gazze ateşkes sağladı
Pakistan'da hükümet, güvenliğin sağlanması için başkent İslamabad'da orduyu göreve çağırdı
DÜNYA Pakistan'da kaos büyüyor: Ordu göreve çağrıldı
ABD'li Cumhuriyetçi vekil George Santos gözaltına alındı
DÜNYA ABD'li vekil George Santos gözaltına alındı
Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!
DÜNYA Ağlanacak halimize güldüren bu eserler hayatı ...
Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması
DÜNYA Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı
DÜNYA Yurt dışındaki oylar Türkiye'ye getiriliyor
ABD'de bir evin çatısına göktaşına benzeyen 10-15 santimetrelik cisim düştü
DÜNYA ABD'de bir evin çatısına göktaşına benzeyen cisim ...
Interpol'den bir ilk: Öldürülen 22 kadının kimlik tespiti için halka başvurdu
DÜNYA Interpol'den bir ilk
Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu
DÜNYA Suudi Arabistan'dan Suriye adımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.