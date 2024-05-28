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        Haberler Spor Diğer Halter Türkiye şampiyonu halterci Sena Nur Özoğlu'na 3 yıl men cezası - Diğer Haberleri

        Türkiye şampiyonu halterci Sena Nur Özoğlu'na 3 yıl men cezası

        2024 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda altın madalya kazanan Sena Nur Özoğlu, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:17
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        Sena Nur Özoğlu'na 3 yıl men cezası
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        2024 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda altın madalya kazanan Sena Nur Özoğlu, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

        Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olarak "örnek vermekten kaçınmak, örnek vermeyi reddetmek veya örnek vermemek" ihlallerini kapsayan madde gösterildi.

        Buna göre Sena Nur Özoğlu, 20 Şubat 2024'ten itibaren 3 yıl halter faaliyetlerine katılamayacak.

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