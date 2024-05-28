Türkiye şampiyonu halterci Sena Nur Özoğlu'na 3 yıl men cezası

2024 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda altın madalya kazanan Sena Nur Özoğlu, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olarak "örnek vermekten kaçınmak, örnek vermeyi reddetmek veya örnek vermemek" ihlallerini kapsayan madde gösterildi.

Buna göre Sena Nur Özoğlu, 20 Şubat 2024'ten itibaren 3 yıl halter faaliyetlerine katılamayacak.