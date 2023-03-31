Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı yarın, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Türk Telekom ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle tamamlanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23.haftanın programı şöyle:
1 NİSAN CUMARTESİ
13.00 Türk Telekom - Beşiktaş
15.30 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji
18.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka
2 NİSAN PAZAR
13.00 Aliağa Petkim Spor - Konyaspor Basketbol
15.30 A.Efes - Manisa Büyükşehir Belediyesi
18.00 Gaziantep Basketbol - Tofaş
18.00 Darüşşafaka - Büyükçekmece Basketbol
3 NİSAN PAZARTESİ
20.30 Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef
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