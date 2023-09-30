Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri kapsamında B Grubu'nda mücadele ediyor. Organizasyonun ilk maçında Sırbistan ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini 3-1 ile geçti. Filenin Efeleri'nin sıradaki rakibi ise Slovenya. Peki, Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye dair bilgiler
Haydi Filenin Efeleri! A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için vizeyi almasının ardından gözler A Milli Erkek Voleybol Takımımıza çevrildi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri kapsamında B Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, gruptaki ilk maçınca Sırbistan'ı 3-1 ile geçmeyi bildi. Filenin Efeleri ikinci maçta ise Slovenya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar
TÜRKİYE - SLOVENYA ERKEK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - Slovenya mücadelesi saat 04.00'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Olimpiyat elemeleri 8 Ekim'de sona erecek.
MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI
1 Ekim Pazar:
04.00 Türkiye-Slovenya
3 Ekim Salı:
10.00 Türkiye-ABD
4 Ekim Çarşamba:
13.30 Türkiye-Japonya